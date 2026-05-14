Ciolacu atacă bilanțul economic al lui Bolojan: „Trei trimestre de cădere economică. Record negativ din 1999”
Marcel Ciolacu
Fostul premier Marcel Ciolacu a reacționat joi la datele publicate de Institutul Național de Statistică, lansând un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a politicilor economice aplicate de Guvern în ultimele luni.
Marcel Ciolacu afirmă că în perioada mandatului său salariul net mediu a ajuns la 1.055 de euro, pensia medie a crescut cu 40%, iar puterea de cumpărare s-a majorat cu 33%. De asemenea, inflația a fost redusă de la 10,3% la 4,9%, 1,3 milioane de români au fost scoși din sărăcie extremă, iar economia a crescut cu peste 100 de miliarde de euro în trei ani.
Ciolacu acuză că sub conducerea lui Bolojan economia a înregistrat trei trimestre consecutive de scădere, cel mai slab rezultat din 1999 încoace, 55.700 de locuri de muncă au fost pierdute, numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38%, iar inflația a urcat la 10,7%. Totodată, fostul premier acuză că consumul a scăzut timp de opt luni consecutiv, cea mai lungă astfel de perioadă din 2009, iar puterea de cumpărare a salariilor a atins cel mai mic nivel din ultimii 15 ani.
