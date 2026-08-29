Atac dur la Realitatea PLUS. Avocatul Giorgiu Coman îl acuză pe Dominic Fritz că subminează statul de drept

Avocatul Giorgiu Coman a intervenit, la Realitatea PLUS, aducând acuzații grave la adresa lui Dominic Fritz și a partidului USR. Acesta susține că atitudinea edilului — care refuză să părăsească funcția și atacă instituțiile media după raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) — reprezintă o subminare directă a statului de drept.
Instigare la nerespectarea hotărârilor judecătorești și blocajul de la Primăria Timișoara
Avocatul a subliniat că reacțiile recente ale reprezentanților USR și atacurile îndreptate împotriva televiziunilor, în ciuda faptului că Realitatea PLUS i-a acordat dreptul la replică lui Dominic Fritz, marchează o depășire a limitelor legale și instituționale.
„Haideți să spunem românilor că ceea ce face Dominic Fritz și ceea ce fac membrii USR la acest moment nu înseamnă nimic altceva decât instigarea la nerespectarea statului de drept, la nerespectarea a tot ce înseamnă hotărâri judecătorești. Înalta Curte, practic, a validat raportul prin care Dominic Fritz este declarat incompatibil.”
Giorgiu Coman a adus în discuție decizia Curții de Apel Timișoara, punctând că cadrul legal impune o acțiune imediată din partea autorităților de control, iar întârzierea aplicării legii poate avea consecințe penale.
„Dacă citim cu atenție hotărârea Curții de Apel Timișoara, care spune cu subiect și predicat, cu mare claritate la punctul 74 — pe care l-am citit de mai multe ori și îl readuc aminte —, primarii și aleșii locali care sunt declarați incompatibili printr-un raport ANI, prefectul are obligația să constate de urgență încetarea mandatului. Ce s-a întâmplat la Timișoara știm cu toții: prefectul a încercat să fenteze ambele hotărâri judecătorești, dar la acest moment este pasibil și i se poate imputa fără niciun fel de problemă infracțiunea de abuz în serviciu și de nerespectare a hotărârilor judecătorești, pentru că nici nu mai era nevoie de hotărârea Curții Constituționale pentru ca Dominic Fritz să plece de la Primăria Timișoara.”
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Votul cetățenilor versus deciziile definitive ale instanțelor de judecată
În replică la argumentele invocate de edilul Timișoarei — care susține că legitimitatea sa derivă din votul oferit de cetățeni —, avocatul a explicat că un mandat electoral nu poate funcționa deasupra legii sau a deciziilor judecătorești definitive.
„Vorbim de două lucruri total separate. Una este să fii ales primar, consilier local, președinte de consiliu județean sau consilier județean, și alta este ca o hotărâre a unei instanțe de judecată înaltă în grad, așa cum este Înalta Curte de Casație și Justiție, să consfințească practic hotărârea unei curți de apel, care spune cu subiect și predicat că ai fost declarat incompatibil. Una e una, alta e alta. Cele două hotărâri, practic, anulează mandatul, deci anulează tot ce a însemnat Dominic Fritz pentru Timișoara.”
Giorgiu Coman a adăugat că modificările legislative recente nu au fost concepute ca un atac personal, ci ca o necesitate de a corecta omisiuni din trecut.
„Legea nu este anti-Fritz, este o lege care trebuia să corecteze niște chestiuni din trecut care s-au corectat și este corect ce a făcut Curtea Constituțională. Dar, repet, nu era nevoie ca Dominic Fritz să plece de acolo doar de această hotărâre a Curții.”
Avertisment privind degradarea respectului față de instituțiile statului
În finalul intervenției sale, Giorgiu Coman a tras un semnal d'alarmă cu privire la climatul juridic și social din România, acuzând o tendință generalizată de ignorare a normelor constituționale și a valorilor naționale.
„La ce am putea să ne mai așteptăm în România, când am ucis dreptul la vot a 9,4 milioane de oameni fără absolut nicio dovadă, ulterior l-am interzis pe Mihai Eminescu, poetul universal, iar acum clamăm peste tot că nu trebuie să mai respectăm hotărârile judecătorești sau instanța superioară în drept constituțional, Curtea Constituțională a României?”