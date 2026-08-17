Augustin Zegrean: Tănăsescu nu avea ce să caute la întâlnirea cu Bolojan. A fost inutilă

Publicat 17 aug. 2026, 07:32 Sursă Realitate Plus

Întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan stârnește controverse chiar înaintea deciziei privind Legea integrității. Reprezentanții CCR susțin că cei doi nu au discutat despre dosarul aflat pe rolul Curții. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, spune că întâlnirea a fost „absolut inutilă”.

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