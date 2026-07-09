Bolojan a convocat ședință de urgență, după ce ar fi fost criticat de la Bruxelles – SURSE

Publicat 9 iul. 2026, 12:39 Sursă realitatea.net

Ilie Bolojan a convocat o ședință informală cu liderii PNL, în această seară, potrivit Realitatea Plus. Întâlnirea are loc după ce Tribunalul București a invalidat schimbările și excluderile dictate de echipa Bolojan, acțiuni pentru care liderul PNL ar fi fost criticat chiar de la Bruxelles. În exclusivitate la Realitatea Plus, fostul președinte PNL, Alina Gorghiu, a afirmat că o serie de instituții europene ar fi fost înștiințate despre acțiunile lui Bolojan.

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