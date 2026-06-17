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Politica· 1 min citire
Calendarul învestirii Guvernului Veștea: când ar putea prelua oficial puterea noul Executiv - SURSE
Premierul desemnat Adria Veștea
Publicat17 iun. 2026, 08:37
Actualizat17 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
Se conturează pașii pentru instalarea Guvernului Veștea.
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