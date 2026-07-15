Advertising
Politica· 1 min citire
CCR dezbate conflictul Guvern - ÎCCJ privind 4,8 miliarde lei
CCR
Publicat15 iul. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net
CCR discută joi sesizarea Guvernului privind conflictul cu ÎCCJ, într-un litigiu despre restanțe salariale de 4,8 miliarde de lei pentru magistrați.
Citește și
- 10:09Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan nu a putut să pună stăpânire pe AUR, astfel încearcă să îl discrediteze, pentru a-și justifica derapajele anti-democratice”
- 09:48SURSE: sesiunea extraordinară pentru banii din PNRR se amână. Ilie Bolojan îl depășește pe Emil Boc
- 08:26Trei morţi în atacuri ruseşti asupra unor nave în sudul ţării şi în Marea Neagră
- 08:13Trump ameninţă să lovească centrale electrice din Iran
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News