Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „De ce se teme Nicușor Dan de alegerile anticipate?”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că refuzul președintelui Nicușor Dan de a lua în calcul alegerile anticipate nu are la bază doar blocajul politic, ci și un calcul electoral pentru viitoarele alegeri prezidențiale. În opinia sa, anticipatele ar schimba radical scena politică și ar pune sub semnul întrebării actualul proiect politic al șefului statului.

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