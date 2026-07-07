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Social· 2 min citire
Clipe dramatice lângă Boița. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ: unul a fost scos inconștient
FOTO: Arhivă
Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ, în urma unui accident de muncă produs în apropiere de Boița. La fața locului au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, pentru acordarea primului ajutor.
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