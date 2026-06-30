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Scandal violent în Dej: un bărbat și-a atacat mama, apoi a lovit polițiștii chemați în ajutor

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 14:46

Un bărbat în vârstă de 31 de ani din municipiul Dej a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru ultraj, după ce a agresat doi polițiști care interveniseră în urma unui apel la 112 făcut chiar de mama sa.

Femeia a solicitat ajutorul autorităților după ce fiul ei, aflat sub influența alcoolului, a devenit violent și a provocat un scandal în locuință.

La sosirea echipajului de poliție, bărbatul și-a îndreptat furia și împotriva agenților, adresându-le amenințări și refuzând să se conformeze indicațiilor acestora. În cele din urmă, polițiștii au fost nevoiți să îl încătușeze.

În timpul escortării către autospecială, agresorul a devenit și mai violent. Potrivit anchetatorilor, acesta l-a lovit cu capul în zona feței pe unul dintre polițiști și l-a atacat cu piciorul pe celălalt.

După intervenție, bărbatul a fost dus la sediul Poliției, iar ulterior internat într-o unitate de psihiatrie pentru evaluare medicală. În urma cercetărilor, Judecătoria Dej a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru infracțiunea de ultraj.

Cei doi polițiști implicați în incident nu au avut nevoie de îngrijiri medicale

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