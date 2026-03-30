Cele două opțiuni ale PNL dacă PSD rupe coaliția. Lider PNL: „Ori obținem guvern minoritar, ori trecem noi în opoziție!”

Articol scris de Scris de Daniel Onescu

PNL va avea două opțiuni dacă PSD va decide să iasă de la guvernare. Vicepreședintele liberal Gheorghe Falcă a transmis că ori se obține un Guvern minoritar, susținut de un Parlament ori PSD va fi lăsat să guverneze și PNL va fi în opoziție.

Lider PNL: „Dacă va fi criză politică, PNL nu mai guvernează cu PSD!” „În momentul în care va exista o astfel de criză, partidul nu va mai guverna cu PSD-ul. Asta înseamnă că vom avea două opțiuni. Una, ori se obține un guvern minoritar susținut de un parlament, ori îl lăsăm pe PSD să guverneze și stăm noi în opoziție, pentru că acesta este jocul politic.”, a declarat vicepreședintele liberal - Gheorghe Falcă.