Coaliția, în pragul ruperii? Sorin Grindeanu, așteptat astăzi la Cotroceni.

Noi consultări în PSD: când se ia decizia finală

Scandalul din coaliție ajunge la Palatul Cotroceni! Potrivit unor surse, liderul PSD Sorin Grindeanu ar fi fost chemat astăzi la discuții de președintele Nicușor Dan. Asta în condițiile în care consultarea internă din partid se apropie de final, iar decizia social-democraților devine tot mai evidentă: aproape toți liderii cer schimbarea Guvernului. Astăzi la ora 17 consultarea continuă cu filiala din București, însă decizia finală se va lua după Paște.

Ziua de astăzi este considerată una decisivă în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare, în condițiile în care Sorin Grindeanu ar urma să aibă astăzi o întâlnire directă cu președintele Nicușor Dan.

Social-democrații au organizat în ultimele zile mai multe ședințe în teritoriu, iar concluziile au fost similare peste tot: PSD nu mai dorește să continue guvernarea în actuala formulă politică . Atât USR, cât și liberalii așteaptă în acest moment decizia finală a PSD, programată pentru data de 20 aprilie.

În spațiul politic sunt vehiculate mai multe scenarii privind viitorul guvernării, inclusiv posibilitatea formării unui executiv minoritar. Până la anunțarea unei hotărâri oficiale, consultările interne continuă.