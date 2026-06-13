George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”

Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că nu respectă constituția. Sunt declarațiile făcute de George Simion. Liderul AUR spune că motivul principal este faptul că a propus un premier care nu a luat nici măcar 50 de mii de voturi și complotează împotriva românilor.
George Simion: „Ne trebuie 233 de voturi ca să-l suspendăm pe Nicușor Dan!”
„E o perioadă complicată pentru țară. Foarte complicată.
De fiecare dată, în ultimii ani, când am zis că mergem din rău în mai rău, ziceam mai rău nu se poate, mai rău nu se poate, mai rău nu se poate.
Iată că se poate, iată că batjocura la adresa românilor e din ce în ce mai mare, culminând cu această propunere venită din partea unui președinte neavenit.
Ne-au întrebat unii și alții, dar care sunt motivele pentru care să-l suspendați?
Dacă nu respectă democrația, dacă nu respectă votul românilor și mi-l propune în chip de tehnocrat pe un individ care e președinte de partid și care n-a luat nici măcar 50.000 de voturi.
Că în afară de AUR vedeți că toți, într-un fel sau altul, complotează împotriva românilor și votează împotriva românilor.
Politica asta în care ei sunt obligați să voteze un Tomac din ăsta.
Rezultatul de pe 1 decembrie 2024 a fost cel în care Tomac n-a intrat în Parlament. De asta nu vor să fie alegeri anticipate și să nu se revină la vocea poporului.”, a zis George Simion, liderul AUR.
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