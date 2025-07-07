GEORGE SIMION, MESAJ DE ULTIMĂ ORĂ ÎN SCANDALUL BANILOR CASH: „NU SUSȚINEM ELIMINAREA BANILOR CASH!”

George Simion dă de pământ cu marionetele soroșiste care dictează ordine României. Într-o reacție explozivă față de propunerea Alinei Mungiu-Pippidi, liderul suveraniștilor spune că românii „nu vor accepta niciodată retragerea banilor în numerar așa cum își doresc agenții totalitari și dornici de control”.

Mesajul transmis de George Simion

„Nu vom accepta niciodată abolirea numerarului așa cum își doresc agenții totalitari și dornici de control.”, a transmis liderul AUR, George Simion.

Advertising

Liderul opoziției se opune vehement acestei măsuri pe care o consideră abuzivă și spune că înseamnă o supraveghere financiară a maselor.

Mai mult, Simion susține că dacă cei mai mulți oameni ajung să aibă doar bani digitali vor ajunge să fie vulnerabili în fața rețelelor de hackeri.

„Numeralul înseamnă libertate”, a mai spus liderul suveraniștilor.

Sursa: Realitatea din AUR