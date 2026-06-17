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Gheorghe Piperea: "Eu mă îndoiesc că Veștea e deschis discuțiilor cu AUR"

Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iun. 2026, 08:21

AUR reacționează, după ce Adrian Veștea a aruncat bomba în direct la Realitatea Plus și spune că nu exclude niciun partid din discuții, nici AUR. Gheorghe Piperea a declarat că se îndoiește că premierul desemnat de Nicușor Dan e deschis cu adevărat acestei opțiuni. Mai mult decât atât, acesta susține că partidul său își poate asuma un guvern doar dacă funcția de premier va fi deținută de unul dintre membrii AUR, sau dacă este acceptat de aceștia.

„Eu mă-ndoiesc că este deschis domnul Veștea la discuții. Intuiesc că a fost ăă un gest probabil rezultat din frustrare, ca să nu-i zic ăă disperare. În opinia mea, o discuție de genul acesta cu domnul Veștea se poate face exclusiv în situația în care își retrage cele două afirmații absolut categorice pe care le-a făcut: că exclude o colaborare cu AUR și respectiv că se va baza exclusiv, fără niciun fel de schimbare de virgulă măcar, pe programul de guvernare al lui Bolojan.

Pentru că, dacă se merge în acest ritm, categoric răspunsul nostru va fi nu. A spus-o foarte clar domnul Simion, a repetat-o și domnul Peiu. Ăă, AUR își asumă un mandat de a guverna, categoric, dar pune condiția ca premierul fie să fie dat de AUR, fie să fie acceptat de AUR. Ăă, altfel n-are cum să intre la guvernare. Nu, nu își are sensul”, a declarat Piperea.

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