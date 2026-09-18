Grupul PACE – Întâi România: Siegfried Mureşan este un pericol pentru România prin excesele sale anti-americane

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a transmis, joi, un comunicat prin care susține că premierul desemnat Siegfried Mureșan (PNL-USR) reprezintă „un pericol pentru România” din cauza unor declarații și postări pe rețelele sociale pe care le califică drept anti-americane. Formațiunea cere partidelor să nu voteze învestirea lui Mureșan și solicită PNL și USR să îl retragă din cursa pentru funcția de premier.
Grupul parlamentar PACE – Întâi România a emis, joi, 18 septembrie 2026, un comunicat de presă în care susține că Siegfried Mureșan, premierul desemnat din partea alianței PNL-USR, „reprezintă un pericol pentru România”, catalogându-l drept „anti-american declarat și convins”.
În sprijinul acuzației, formațiunea invocă un interviu acordat de Mureșan postului RFI în iunie 2024, înainte de realegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite, în care acesta ar fi declarat că „Donald Trump este o amenințare pentru modul nostru de viață” și că o eventuală realegere a fostului președinte american „ar fi un pericol pentru UE”. Potrivit comunicatului, Mureșan ar fi vorbit în cadrul aceluiași interviu despre „pericolul cel mai mare care decurge dintr-o eventuală președinție a lui Donald Trump”.
Grupul PACE – Întâi România mai susține că, în decembrie 2024, Mureșan l-ar fi acuzat pe Donald Trump Jr., pe propria pagină de socializare, de un „atac la adresa statului de drept al unui aliat NATO”, referindu-se la România, scriind că „Donald Trump Jr. nu are nimic în comun cu statul de drept nici în SUA, nici oriunde altundeva în lume”.
Pe baza acestor elemente, formațiunea afirmă că alianța PNL-USR ar urma să solicite votul Parlamentului pentru un candidat care ar putea pune România „în conflict cu Casa Albă și cu actualul președinte al SUA”. Grupul avertizează că, în cazul în care Mureșan ar deveni premier, relația României cu Statele Unite „ar avea grav de suferit”, într-un context pe care îl descrie drept unul în care țara are nevoie de sprijinul american pentru securitatea și stabilitatea din regiune.
În încheierea comunicatului, Grupul PACE – Întâi România cere partidelor responsabile să nu voteze învestirea lui Siegfried Mureșan ca premier și solicită PNL și USR să îl retragă din cursă. Formațiunea afirmă totodată că partidele care vor vota pentru numirea lui Mureșan „se vor face vinovate de trădare de țară și de afectarea gravă a intereselor României și a parteneriatului strategic al României cu SUA”.
Redăm mai jos comunicatul integral:
”Siegfried Mureşan este un pericol pentru România prin excesele sale anti-americane
Grupul PACE – Întâi România atrage atenția că Siegfried Mureșan, premierul desemnat din partea PNL-USR, reprezintă un pericol pentru România, fiind un anti-american declarat și convins. Înainte de realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA, Siegfried Mureșan declara la RFI, în iunie 2024, că „Donald Trump este o amenințare pentru modul nostru de viață” și că realegerea lui ca președinte al SUA ”ar fi un pericol pentru UE”. Mai grav, Siegfried Mureșan a vorbit pe larg în respectivul interviu despre ”pericolul cel mai mare care decurge dintr-o eventuală președinție a lui Donald Trump”.
De asemenea, în decembrie 2024, Siegfried Mureșan l-a acuzat chiar pe pagina sa de socializare pe Donald Trump Jr de ”atac la adresa statului de drept al unui aliat NATO”, adică al României, și a scris negru pe alb că ”Donald Trump Jr nu are nimic în comun cu statul de drept nici în SUA, nici oriunde altundeva în lume”.
Acesta este personajul pentru care alianța anti-americană PNL-USR vrea să ceară votul Parlamentului, pentru a pune România în conflict cu Casa Albă și cu actualul președinte al SUA. Dacă Siegfried Mureșan ar ajunge premierul României, relația țării noastre cu SUA ar avea grav de suferit într-un context în care România are nevoie mai mult ca niciodată de sprijinul SUA pentru asigurarea securității și stabilității în regiune.
Grupul PACE – Întâi România cere partidelor responsabile să nu voteze pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan și le cere PNL și USR să îl retragă imediat pe Mureșan și să îl ascundă la Bruxelles ca să nu mai facă rău României. Chiar și defilarea sa ca premier desemnat reprezintă un afront la adresa Statelor Unite ale Americii!
Partidele care vor vota pentru premierul anti-american Siegfried Mureșan se vor face vinovate de trădare de țară și de afectarea gravă a intereselor României și a parteneriatului strategic al României cu SUA!
Grupul parlamentar PACE - Întâi România
18 Septembrie 2026”