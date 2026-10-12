Luca Niculescu a încheiat negocierile cu PACE. Ce au discutat despre viitorul Guvern

Premierul desemnat Luca Niculescu a discutat luni, 12 octombrie 2026, cu reprezentanții grupului parlamentar PACE – Întâi România despre programul de guvernare, relansarea economiei și măsurile de protecție socială.
Întâlnirea face parte din consultările politice pentru formarea noului Executiv, în contextul în care premierul desemnat încearcă să obțină sprijin parlamentar pentru învestirea Guvernului.
Ce au discutat Luca Niculescu și reprezentanții PACE
La finalul întrevederii, Luca Niculescu a declarat că discuțiile s-au concentrat pe măsurile economice pe care viitorul Guvern le-ar putea adopta, dar și pe constrângerile bugetare care limitează opțiunile autorităților.
Premierul desemnat a descris dialogul drept unul deschis și aplicat, în cadrul căruia au fost analizate atât obiectivele de guvernare, cât și soluțiile care pot fi implementate în actualul context economic.
Temele abordate au inclus relansarea economiei, protejarea categoriilor vulnerabile și identificarea unor măsuri care să răspundă problemelor cu care se confruntă populația.
Niculescu anunță continuarea negocierilor cu partidele
Luca Niculescu a precizat că discuțiile cu liderii formațiunilor parlamentare vor continua, în încercarea de a contura o majoritate care să susțină viitorul Executiv.
Premierul desemnat a afirmat că există deja un plan de relansare economică aprobat, care ar urma să intre în vigoare începând de anul viitor.
În paralel, consultările politice urmăresc identificarea unui acord asupra principalelor priorități guvernamentale și obținerea sprijinului necesar pentru adoptarea măsurilor propuse.
Formarea Guvernului, în centrul negocierilor politice
Întâlnirea cu PACE face parte dintr-o serie de consultări purtate de Luca Niculescu cu partidele și grupurile parlamentare.
Premierul desemnat a discutat anterior cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, iar luni a avut întrevederi cu USR și cu reprezentanții minorităților naționale.
Negocierile vizează atât programul de guvernare, cât și construirea unei majorități parlamentare capabile să susțină noul cabinet. Învestirea Guvernului depinde de obținerea voturilor necesare în Parlament.
Luca Niculescu trebuie să finalizeze discuțiile cu formațiunile parlamentare și să stabilească formula executivului, în condițiile în care criza politică impune formarea unui Guvern cu puteri depline.