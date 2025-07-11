MOȘTEANU RESPINGE IDEEA DE ARMATĂ OBLIGATORIE ÎN ROMÂNIA: „NU AM FĂCUT STAGIUL MILITAR, DAR M-AȘ ÎNSCRIE LA ANTRENAMENTE”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat în direct la Digi 24 că nu susține reintroducerea armatei obligatorii în România, chiar dacă mai multe state europene discută această posibilitate. Oficialul consideră că armata română trebuie să rămână una formată din profesioniști, nu din persoane recrutate forțat.

„Treaba noastră ca stat este să motivăm o parte importantă a societății să intre și să rămână în sistem. Asta este poziția mea”, a spus Moșteanu. El a precizat că noua lege a apărării va permite tinerilor să urmeze un program de pregătire voluntară, care va ajuta statul să formeze o rezervă de personal instruit.

Ministrul a mărturisit că nu a efectuat serviciul militar și, cu umor, a adăugat că, deși are 52 de ani, ar fi dispus să participe la antrenamente alături de colegii din armată. „Cred că m-aș alătura unor exerciții, mai pot să alerg un pic”, a spus Moșteanu.

Întrebat despre exemplul liderilor din Slovacia, care s-au înscris voluntar în programe de pregătire militară, ministrul a salutat inițiativa și a transmis că o va analiza alături de colegii din minister. „Dacă astfel am vedea încă 100.000 de rezerviști în sistem, poate că ar merita”, a adăugat el.

Declarațiile lui Moșteanu vin în contextul în care șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a susținut anul trecut reintroducerea unei forme de serviciu militar obligatoriu. Ministrul Apărării rămâne însă ferm pe ideea unei armate profesioniste, susținută de măsuri care să atragă tineri motivați, nu obligați.

Sursa: Newsinn