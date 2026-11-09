Nicușor Dan cere un angajament european mai puternic pentru securitatea Mării Negre. Ce a discutat cu Ursula von der Leyen

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că securitatea regiunii Mării Negre este esențială atât pentru încheierea războiului din Ucraina, cât și pentru reconstrucția țării după conflict.
Cei doi oficiali au discutat la Palatul Cotroceni despre consolidarea prezenței și implicării europene în regiune, în contextul intensificării amenințărilor de securitate.
„Nu putem vorbi de o pace stabilă în Ucraina, nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina, fără o Mare Neagră sigură”, a afirmat Nicușor Dan în cadrul declarațiilor comune de presă.
Președintele a precizat că discuțiile au vizat un angajament european mai puternic pentru regiunea Mării Negre și măsurile prin care Uniunea Europeană poate contribui la securitatea acesteia.
România propune consolidarea unui hub de securitate la Marea Neagră
Nicușor Dan a amintit proiectul unui hub de securitate la Marea Neagră, inițiat de România și Bulgaria în urmă cu câțiva ani. Potrivit președintelui, inițiativa a fost inclusă între prioritățile unei strategii europene și trebuie transformată într-un proiect concret, cu sprijinul Uniunii Europene.
„Am discutat cu doamna președintă von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre”, a declarat șeful statului.
El a subliniat că securitatea regiunii nu este importantă doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă, inclusiv din perspectiva comerțului și a securității energetice.
Nicușor Dan acuză Rusia că încearcă să extindă conflictul
Președintele a vorbit și despre amenințările hibride din regiune, pe care le-a asociat acțiunilor Rusiei. Acestea ar include mai multe tipuri de presiuni și incidente care pot afecta securitatea statelor europene.
„Toate acestea sunt un întreg spectru de război hibrid în care, în mod evident, Rusia încearcă să escaladeze ceea ce a început în urmă cu cinci ani, în Ucraina, și să implice țări europene în acest conflict”, a spus Nicușor Dan.
Declarația vine într-un context marcat de intensificarea incidentelor de securitate din zona Mării Negre, inclusiv atacuri asupra navelor comerciale și amenințări la adresa libertății de navigație.
Ursula von der Leyen anunță sprijin european pentru România și Bulgaria
Înaintea vizitei la București, Ursula von der Leyen a transmis că amenințările la adresa securității în regiunea Mării Negre sunt în creștere.
Președinta Comisiei Europene a discutat și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre situația din regiune și despre necesitatea protejării libertății de navigație. „Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și protejată”, a transmis oficialul european.
Potrivit Comisiei Europene, aproximativ jumătate dintre incidentele hibride, atacurile și incursiunile înregistrate în acest an pe teritoriul Uniunii Europene au vizat România, Bulgaria și regiunea Mării Negre.
În timpul vizitei în cele două state, von der Leyen urmează să anunțe un nou sprijin european pentru consolidarea securității și rezilienței României și Bulgariei. Discuțiile vizează, între altele, supravegherea maritimă, investițiile în apărare și capacitatea de răspuns la crize.
După întâlnirea de la Cotroceni, Ursula von der Leyen urma să aibă o întrevedere și cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria. Marți, președinta Comisiei Europene se va deplasa în Bulgaria, în continuarea turneului dedicat securității la Marea Neagră.