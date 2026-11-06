Nicușor Dan: Vocea cetățeanului e acoperită de conturi false și inteligență artificială

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 nov. 2026, 16:33

Nicușor Dan a declarat că democrația este amenințată de răspândirea informațiilor false prin mii de conturi plătite și algoritmi, care acoperă vocea legitimă a cetățenilor în timpul campaniilor electorale.

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