Nicușor Dan: Votul procurorului general în CSM împotriva propriei investigări nu constituie conflict de interese

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 nov. 2026, 21:52

Nicușor Dan a declarat joi seară că decizia procurorului general Cristina Chiriac de a vota împotriva investigării sale în CSM nu reprezintă un conflict de interese, ci exercitarea unei competențe legale.

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