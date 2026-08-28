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Politica· 2 min citire
Pe 1 septembrie se reiau consultările la Palatul Cotroceni pentru noul premier
Consultări Palatul Cotroceni
Publicat28 aug. 2026, 08:42
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan convocă partidele politice la consultări pe 1 septembrie pentru formarea unui guvern politic stabil.
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