Mihai Enache ( liderul deputaților AUR): „Ciprian Ciucu vrea să salveze bugetul Primăriei Capitalei punând nota de plată în cârca persoanelor cu dizabilități și a mamelor”

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, critică propunerile primarului general Ciprian Ciucu privind suspendarea stimulentului pentru adulții cu dizabilități și eliminarea voucherului Materna.
„Ciprian Ciucu pare că a găsit cea mai simplă soluție pentru problemele financiare ale Primăriei Capitalei: să pună nota de plată în cârca celor care au cea mai mare nevoie de sprijin. Persoanele cu dizabilități și mamele devin primele victime ale incapacității administrative acumulate la nivelul Capitalei.
Primarul general justifică suspendarea stimulentului pentru adulții cu dizabilități prin existența unor restanțe de peste 650 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 25 de luni de plăți către circa 52.000 de beneficiari.
Dar aceste cifre nu reprezintă un argument care să justifice tăierea sprijinului pentru persoanele cu dizabilități, ci reprezintă mai degrabă un rechizitoriu al modului în care a fost administrată Primăria Capitalei.
Cum s-a ajuns la restanțe de 650 de milioane de lei? De ce s-au acumulat 25 de luni de plăți restante? Cine răspunde? Unde au fost administrațiile conduse de Nicușor Dan și, ulterior, de Ciprian Ciucu când această datorie creștea lună după lună?
Înainte să le spună persoanelor cu dizabilități că nu mai sunt bani, Ciprian Ciucu trebuie să le spună bucureștenilor unde s-au dus banii și ce cheltuieli ale Primăriei a redus înainte de a ajunge la cei vulnerabili.
La fel de gravă este propunerea de eliminare a Voucherului Materna, un sprijin destinat femeilor însărcinate. Asta este politica pentru familie a administrației Ciucu? Spunem că România are o problemă uriașă cu natalitatea, iar când trebuie să sprijinim concret o femeie însărcinată sau o familie la venirea pe lume a unui copil, prima soluție este să tăiem?
Vedem aceeași filosofie pe care PNL a aplicat-o și la nivel național: când bugetul are probleme, nu începi cu risipa și cu aparatul administrativ, ci cauți buzunarul cetățeanului. Este modelul promovat de Ilie Bolojan, care a pus austeritatea înaintea reformei reale, iar acum Ciprian Ciucu încearcă să îl importe la Primăria Capitalei.
Problemele bugetare ale Bucureștiului trebuie rezolvate prin administrare eficientă, reducerea cheltuielilor inutile, prioritizarea investițiilor și responsabilizarea celor care au produs această situație. Nu prin tăierea sprijinului pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile tinere.
Dacă administrația Ciucu nu este capabilă să găsească alte soluții decât să taie de la cei vulnerabili, atunci problema nu sunt beneficiarii acestor programe. Problema este administrația. Iar dacă domnul Ciucu nu poate gestiona Capitala fără să înceapă austeritatea, atunci trebuie să se întrebe serios dacă mai are ce căuta în funcția de primar general.
AUR nu va susține suspendarea stimulentului pentru persoanele adulte cu dizabilități și nici eliminarea Voucherului Materna. Bugetul Bucureștiului nu se repară luând de la cei vulnerabili, ci se repară tăind risipa, stabilind priorități corecte și administrând responsabil banii bucureștenilor. Persoanele cu dizabilități și mamele nu trebuie să plătească pentru incompetența administrației Capitalei din ultimii ani”, a declarat Mihai Enache, deputat AUR de București.
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