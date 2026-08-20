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Nu tăiați bursele sociale în vacanță! Este apelul pe care îl fac cei de la Salvați Copiii

Burse sociale

Burse sociale

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net

Nu tăiați bursele sociale în vacanță! Este apelul pe care îl fac cei de la Salvați Copiii, după ce Ministerul Educației a publicat în consultare publică un proiect care reglementează acordarea burselor doar pe perioada activităților școlare.

Cei de la Salvați Copiii critică documentul, subliniind nu doar că a fost postat în vacanța școlară, ci și faptul că nu există precizat un impact al acestei măsuri și, mai mult, nu au fost luate în calcul consecințele pe termen lung, precum abandon școlar, excluziune socială, perpetuarea sărăciei de la o generație la alta și altele.

Reprezentant Salvați Copii, Geoge Roman: „Ar trebui să pornim de la definiţia burselor sociale. Ele reprezintă o formă de protecţie. Nu e o formă de recompensă, sprijinim o familie pentru a o determina, să asigure copilului tot ce este necesar pentru participarea lui la școală. Iar vara asta facem, pregătim copilul pentru noul an şcolar. Există foarte multe motive pentru care familia are nevoie de această bursă. Gândiţi-vă că sunt copii care beneficiază de masă sănătoasă în şcoli, pe timpul anului şcolar şi evident în iulie-august, nu mai pot primi masa aceea. Iar familia e fracturată în un fel din perspectiva aceasta a veniturilor şi ar trebui, măcar pentru copiii aceia să-i avem în vedere, părinții să fie în măsură să le ofere strictul necesar. Trebuie retras pur şi simplu. E o idee proastă care loveşte în copii”.

Roman amintește că datele, inclusiv ale Ministerului, arată că peste 1,3 milioane de copii din țară sunt afectați de sărăcie și excluziune socială. Dintre acestia, doar puțin peste 800 de mii primesc bursă socială, conform aceleiași surse. Un sprijin care înseamnă 300 de lei lunar, la acest moment.

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