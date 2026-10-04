Tot mai multe femei de succes se alătură campaniei inițiate de Maria Niculae

Campania inițiată de Maria Niculae, care are ca obiectiv construirea unui spital de pediatrie, atrage tot mai multe persoane care aleg să se implice în sprijinirea copiilor aflați în situații medicale dificile.
Printre cele care au decis să susțină acest demers se numără și avocata Laura Vicol. Implicată anterior în sprijinirea unor cazuri medicale ale unor copii aflați în suferință, inclusiv cazul Mirunei, prezentat la RIZEA TV, Laura Vicol a ales să se alăture campaniei pentru construirea unui spital dedicat celor mici.
Proiectul propus de Maria Niculae urmărește să contribuie la dezvoltarea infrastructurii medicale pediatrice și să ofere copiilor acces la servicii medicale într-un spațiu destinat nevoilor lor.
Implicarea unor femei cunoscute în domeniile lor poate contribui la creșterea vizibilității acestei inițiative și la atragerea unui sprijin cât mai larg pentru proiect.
Campania continuă, iar mesajul transmis de cei care se alătură este unul simplu: copiii au nevoie de sprijin, iar un proiect dedicat sănătății lor poate deveni realitate prin implicarea comunității.