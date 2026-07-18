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Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Alegerile anticipate sunt singura soluție pentru a salva țara - VIDEO

Petrisor Peiu, senator AUR

Petrisor Peiu, senator AUR

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat18 iul. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net

Alegerile anticipate reprezintă singura soluție rămasă pentru a ieși din criza politică! Este mesajul liderul membrilor AUR în Senat, Petrișor Peiu. Acesta a fost surprins de Mihail Neamțu în Italia și au discutat situația din țară.

Petrișor Peiu: În primul rând trebuie să avem mintea limpede, să nu devenim catastrofici. Crizele politice au două ieșiri: refacerea unei majorități sau alegeri anticipate.

Mihai Neamțu: Ce le spuneți celor care acuză AUR că e de vină, că nu colaborează cu PSD? A critica AUR că a inițiat o moțiune de cenzură e același lucru cu a critica opoziția că face opoziție.

Petrișor Peiu: Deci am fost obligați să criticăm și să cerem demiterea unui guvern care a produs criză economică.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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