Raed Arafat, inculpat într-un dosar de contrabandă cu un elicopter SMURD. Ce le-a spus procurorilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 19:22

Raed Arafat a fost pus oficial sub acuzare în dosarul privind introducerea în România a unui elicopter SMURD fără îndeplinirea formalităților vamale. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență respinge acuzațiile și susține că nu a avut nicio implicare în presupusa contrabandă.

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