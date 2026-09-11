Sorin Grindeanu îl laudă pe Radu Mazăre: „Poți să spui că n-a făcut lucruri bune?”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 17:51

Sorin Grindeanu a avut o reacție favorabilă la adresa fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, în contextul unei discuții despre administrația locală și proiectele realizate în perioada în care acesta a condus orașul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sorin grindeanuradu mazare