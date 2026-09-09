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Politica· 1 min citire
Se caută premier la Cotroceni. Patru nume sunt pe masa lui Nicușor Dan
Publicat9 sept. 2026, 07:53
Actualizat9 sept. 2026, 07:55
SursăRealitatea PLUS
Partidele parlamentare ar putea fi convocate în această săptămână la consultări oficiale, înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze un nou prim-ministru. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, șeful statului ia în calcul organizarea discuțiilor cu formațiunile parlamentare în zilele următoare.
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