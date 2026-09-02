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Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, în scădere ușoară
Debit Dunăre
Publicat2 sept. 2026, 10:40
Sursărealitatea.net
Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă.
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