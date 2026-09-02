Federația Silva a sesizat CSAT cu privire la reorganizarea Romsilva

Potrivit sindicaliștilor din silvicultură, Guvernul a stabilit 19 direcții 'fără să prezinte vreo fundamentare a acestei cifre'.
Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze Regia și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat oficial Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe acest subiect.
'Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a impus prin HG nr. 123/2026 reorganizarea Romsilva în 19 direcții silvice regionale. A promovat cu insistență acest proiect, în paralel cu o neobosită campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români. Dar conducerea MMAP nu a prezentat nicio analiză profesională care să fi stat la baza acestei formule de reorganizare. Nu se știe cine semnează din punct de vedere tehnic proiectul.
Nu a fost prezentată nicio evaluare de impact economic, social sau funcțional care să demonstreze că structura aleasă este cea corectă. Mai mult, decizia a fost luată în grabă, înainte de finalizarea auditului organizațional independent al Romsilva. Un audit despre care conducerea MMAP fusese informată din timp. Acum auditul există, iar concluziile lui contrazic flagrant soluția impusă de minister. În cadrul procesului de audit, au fost analizate șapte scenarii, pe baza a 14 criterii economice, teritoriale, de guvernanță și de mediu. Soluția rezultată ca optimă este organizarea Romsilva în 26 de direcții regionale', se arată într-un comunicat de presă al organizației profesionale, transmis miercuri AGERPRES.
Potrivit sindicaliștilor din silvicultură, Guvernul a stabilit 19 direcții 'fără să prezinte vreo fundamentare a acestei cifre'.
'Auditul indică 26. Aceasta este o realitate pe care conducerea MMAP nu o poate ocoli și pentru care este răspunzătoare. Și pe care ar fi fost normal să o explice. În aceste condiții, insistența cu care este forțată în continuare reorganizarea regiei, deși există acum argumente profesionale pentru oprirea și reevaluarea ei, ridică o serie de întrebări. De ce trebuie reorganizată Romsilva cu orice preț și într-un timp atât de scurt? De ce este ignorată analiza profesională care arată că soluția aleasă este greșită? Este doar amatorism administrativ?
Incompetență? Sau există alte obiective ale acestei 'reorganizări', obiective care nu au fost prezentate public? Se pregătește, prin slăbirea actualului administrator, o schimbare fundamentală a sistemului de administrare a pădurilor proprietate publică? Se urmărește transferarea unor atribuții de administrare către alte structuri? Către cine? Cum? Conduita autorității, absența unei fundamentări profesionale prezentate public și refuzul de a opri procesul pentru a-l reevalua în lumina auditului independent fac ca toate aceste întrebări să fie legitime', susțin reprezentanții Silva.
Aceștia atrag atenția că, 'spre deosebire de conducerea MMAP, silvicultorii cunosc pădurea, cunosc structurile care o administrează, știu ce înseamnă în teren ruperea unor legături funcționale construite în zeci de ani și crearea unor structuri regionale supradimensionate'.
Federația Silva transmite că a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor acestei reorganizări înainte ca acestea să fie confirmate de audit.
'Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională include între amenințările la adresa securității naționale acțiunile sau inacțiunile care pot conduce la periclitarea, degradarea ori distrugerea resurselor naturale și a fondului forestier. Acesta sunt motivele pentru care Federația Silva a sesizat CSAT. Noi, silvicultorii, ne-am făcut datoria. Am identificat erorile.
Am avertizat. Am argumentat. Am cerut oprirea procesului înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat. Din acest moment, nimeni dintre cei care decid continuarea reorganizării nu mai poate spune că nu a știut. Dacă, în ciuda tuturor avertismentelor și a concluziilor auditului, reorganizarea va fi dusă mai departe în forma actuală, răspunderea pentru consecințe trebuie să aparțină celor care au luat și au menținut această decizie', sunt de părere membrii Silva.
Pe data de 2 aprilie 2026, Federația Sindicatelor Silva a depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a măsurilor de reorganizare ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pe motivul că Hotărârea de Guvern care le include 's-a făcut fără respectarea procedurilor și normelor legale în vigoare'.
Ulterior, pe 29 aprilie, Curtea de Apel București a decis să respingă cererea organizației sindicale și a confirmat astfel că reforma instituției poate continua, conform unui anunț al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Decizia nu e definitivă.
Acțiunea în instanță a urmărit suspendarea Hotărârii de Guvern nr. 123/2026, act normativ care pune în aplicare una dintre cele mai importante reforme structurale din sectorul silvic și un jalon asumat prin PNRR, esențial pentru respectarea angajamentelor României.
Hotărârea de Guvern introduce un nou model de organizare a Romsilva, prin reducerea numărului de direcții silvice de la 41 la 19 structuri regionale, profesionalizarea conducerii prin mandate bazate pe concurs și criterii de performanță, evaluări anuale condiționate de rezultate, măsuri de disciplină financiară, digitalizare și consolidarea controlului intern.
AGERPRES