Politica· 1 min citire

Ora 20:55, ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat6 sept. 2026, 16:11
SursăRealitate Plus

În acestă seară, de la ora 20.55, o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu! Profesorul universitar doctor, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea. România plătește deja prețul haosului în care ne aflăm.

Criza politică este tot mai greu de ignorat. Fără un Guvern cu puteri depline, deciziile urgente sunt amânate. Asta în timp ce economia este la un pas de colaps, mediul de afaceri este îngenuncheat, iar furia românilor sărăciți dă în clocot.

Cât mai poate dura blocajul? Ce soluții există pentru ieșirea rapidă din această criză fără precedent? Aflați totul în acestă seară, la Realitatea PLUS. Dezvăluiri în premieră despre formarea noului Guvern și despre nota de plată a instabilității.

Vedeți calculele de ultimă oră pentru noul Guvern, funcțiile negociate acum în spatele ușilor închise și numele de premier din mapa președintelui Nicușor Dan.

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