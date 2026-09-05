Prețurile alimentelor cresc la nivel mondial și ating un nou record

Prețurile alimentelor la nivel mondial au atins în august cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în condițiile în care perturbarea exporturilor de cereale din zona Mării Negre a contribuit la creșterea costurilor, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
Indicele FAO al prețurilor alimentelor a avut o valoare medie de 133,3 puncte în august 2026, cel mai ridicat nivel înregistrat din martie 2022, potrivit raportului lunar publicat de organizație pe 4 septembrie.
Creșterea vine după mai multe săptămâni în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra rutelor maritime din Marea Neagră, inclusiv asupra unor nave civile care transportau cereale. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au contribuit la reducerea exporturilor, majorarea costurilor și diminuarea numărului de nave dispuse să intre în porturile ucrainene.
Prețurile au crescut în august în toate principalele categorii de mărfuri analizate de FAO. Cu toate acestea, indicele general se menține cu aproximativ 16% sub nivelul record atins în primele zile ale invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.
Zahărul, cea mai mare creștere de preț
Dintre principalele categorii urmărite de FAO, zahărul a înregistrat cea mai puternică scumpire în august. Prețurile au crescut cu 11,9% față de luna precedentă. Evoluția a fost influențată de estimările privind randamente mai mici la sfecla de zahăr în Uniunea Europeană, în contextul vremii nefavorabile. În același timp, există îngrijorări privind efectele fenomenului El Nino asupra producției din principalele țări producătoare din Asia. Un alt factor a fost anunțul Indiei privind posibilitatea importurilor de zahăr fără taxe vamale.
Grâul s-a scumpit cu 2,6% într-o singură lună
Prețurile cerealelor au crescut cu 2,2% în august față de iulie, pe fondul scumpirii combustibililor și îngrășămintelor, dar și al presiunilor generate de condițiile meteorologice. În cazul grâului, prețurile internaționale au urcat cu 2,6% în august și au fost cu 15% mai mari decât în urmă cu un an. FAO pune această evoluție în principal pe seama perturbărilor persistente ale logisticii de export din Marea Neagră și a perspectivelor mai slabe pentru producția din mare parte a Europei, unde vremea caldă și uscată afectează culturile.
Uleiurile vegetale și lactatele, de asemenea, mai scumpe
Prețurile uleiurilor vegetale au crescut cu 1,1% față de iulie, în special pe fondul scumpirii uleiurilor de palmier și soia. Cererea globală solidă de importuri și temerile legate de efectele El Nino asupra producției din Asia de Sud-Est au pus presiune suplimentară pe piață. Și produsele lactate s-au scumpit. Indicele FAO pentru această categorie a crescut cu 2,3% în august, în principal din cauza reducerii aprovizionării cu lapte în Uniunea Europeană, afectată de vremea caldă și uscată. Prețurile cărnii au urcat cu 1%, carnea de pasăre, porc și oaie înregistrând creșteri. În schimb, carnea de vită s-a ieftinit, după ce alocarea unor cote de import de către China a intensificat concurența între exportatorii din Brazilia și Australia.