INS: Costuri mai mari în construcţii şi industria extractivă, raportat la anul trecut

Publicat 3 sept. 2026, 10:14 Sursă realitatea.net

Costul orar al forţei de muncă, în trimestrul II 2026, a scăzut cu 0,32%, faţă de trimestrul I 2026, dar s-a mărit cu 1,80%, comparativ cu trimestrul II 2025.

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