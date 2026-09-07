Mesajul lui Péter Magyar după victoria AfD: comparația cu Donald Trump și avertismentul pentru Europa

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 16:53

Victoria AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt a provocat reacții în întreaga Europă, iar premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj critic după rezultatul formațiunii de extremă dreapta.

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