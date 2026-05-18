Robert Negoiță a câștigat în primă instanță procesul cu ANAF

Victorie în primă instanță pentru Robert Negoiță în procesul cu ANAF în legătură cu obligațiile fiscale stabilite în urma unui control. Curtea de Apel București a admis cererea primarului Sectorul 3 și a anulat parțial deciziile emise de ANAF.

Judecătorii au anulat inclusiv decizia de impunere și raportul de inspecție fiscală, pentru o sumă de peste 105 milioane de lei, cu TVA și penalități.

Totodată, instanța a arătat că edilul poate solicita separat cheltuieli de judecată.

Din această sumă, TVA-ul anulat se ridică la 70,8 milioane de lei, iar penalizările la 34,5 milioane de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.