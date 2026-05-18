Bolojan anunță ruptura totală de PSD, după consultările cu Nicușor Dan: „PNL nu va mai susține un guvern împreună cu social-democrații”

Ilie Bolojan a anunțat, după consultările de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, că PNL nu va mai participa și nu va mai susține niciun guvern în care se va regăsi PSD.

Liderul liberalilor a spus că poziția partidului nu este rezultatul unui calcul politic, ci al unor greșeli majore făcute în ultimii ani de întreaga clasă politică. Bolojan a afirmat că România a ajuns într-o situație dificilă după ce guvernele au creat așteptări care nu puteau fi susținute din punct de vedere bugetar și au amânat reformele importante.

„Am finalizat consultările cu domnul președinte Nicușor Dan. Și, reprezentând Partidul Național Liberal, am precizat poziția noastră. Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, care cu sprijinul AUR, practic a căzut guvernul din care a făcut parte și Partidul Social Democrat. Suntem în situația în care PNL are o pondere de 15% în Parlamentul României și, în acest context, poziția PNL a fost următoarea, așa cum știți, din deciziile pe care le-am luat anterior. PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat, de asemenea nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi PSD. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a criticat dur modul în care au fost conduse marile coaliții din ultimii ani și a spus că alianțele cu majorități confortabile au fost folosite mai degrabă pentru împărțirea funcțiilor decât pentru reforme reale. Acesta a acuzat și faptul că în instituții și companii de stat au ajuns persoane care au folosit funcțiile publice pentru interese personale.

Liderul PNL a mai declarat că liberalii au încercat, în actuala guvernare, să reducă risipa și să accelereze reformele, însă multe dintre măsuri au fost amânate sau blocate. Potrivit acestuia, căderea Guvernului are legătură directă cu încercările de a opri cheltuielile inutile din sistemul public.

„A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari, cum a fost coaliția PSD-PNL, care au avut peste 60%, care doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar n-au făcut reformele care trebuiau făcute pentru țara noastră. Deci doar o guvernare pentru funcții și nu pentru reforme. A treia eroare a fost să permitem ca pe poziții importante, în companii și în unele locuri, să ajungă persoane care au folosit aceste funcții în scop extractiv pentru a extrage rente de la statul român. Și din nou, pe bună dreptate, cetățenii țării noastre, constatând că am creat așteptări care nu pot fi onorate, lumea politică, că partidele care au fost în guvernare n-au făcut reformele necesare, n-au corectat nedreptățile, n-au eliminat risipa, au dat acest vot, așa cum îl știm, atât în 2024 și cum l-am văzut și în 2025.”

Bolojan a susținut că PNL va încerca să asigure stabilitatea instituțională în perioada de interimat și că partidul va rămâne deschis doar unor soluții pe care le consideră serioase și responsabile pentru România. Acesta a precizat că una dintre priorități în perioada următoare va fi gestionarea renegocierii fondurilor europene și menținerea funcționării normale a instituțiilor statului până la formarea unui nou Executiv.