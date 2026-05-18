Victorie majoră pentru Shakira în Spania: scutită de acuzațiile de fraudă fiscală și despăgubită cu peste 60 milioane de euro

Shakira a obținut o decizie favorabilă în disputa juridică purtată cu autoritățile fiscale din Spania, după ce instanța supremă a anulat acuzațiile de fraudă fiscală care îi fuseseră aduse.

Curtea Națională de Justiție a Spaniei a stabilit că artista nu poate fi considerată responsabilă pentru presupusa neplată a taxelor și a dispus ca Agenția Fiscală Spaniolă să îi returneze peste 60 de milioane de euro, sumă care include plăți, penalități și dobânzi.

Decizia vine după ani de litigii, în care autoritățile au susținut că artista ar fi trebuit să fie considerată rezident fiscal în Spania în anul 2011. Instanța a respins însă această interpretare, arătând că nu a fost demonstrat că Shakira ar fi petrecut mai mult de 183 de zile pe teritoriul spaniol în acel an, criteriu esențial pentru stabilirea rezidenței fiscale.

Prin această hotărâre, judecătorii au anulat evaluările fiscale anterioare, precum și sancțiunile impuse, închizând astfel unul dintre cele mai mediatizate dosare fiscale din jurul vedetei columbiene.