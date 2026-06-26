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Politica· 1 min citire
Rusia a anunţat că închide Consulatul României la Sankt Petersburg
Sankt Petersburg
Publicat26 iun. 2026, 08:47
Actualizat26 iun. 2026, 09:20
Ministerul român de Externe a comentat că decizia Rusiei era previzibilă
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