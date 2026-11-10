Scandal în Guvern. Ministrul Agriculturii îi ceartă pe ministrul Finanțelor: „I-am dat N soluții”

TVA mai mic la alimente, rambursarea mai simplă a taxelor și limitarea unor operațiuni intracomunitare sunt măsurile pe care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i le cere colegului său de la Finanțe, Alexandru Nazare. Barbu avertizează că actuala politică fiscală afectează puterea de cumpărare și economia.
Declarațiile lui Barbu vin în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că nu a primit propunerea privind extinderea plafonării adaosului comercial la toate alimentele din magazine, inițiativă avansată de ministrul Agriculturii. Nazare a spus că propunerile miniștrilor vor fi centralizate și analizate, urmând ca decizia să fie luată în Guvern.
Barbu susține însă că are deja soluții pe care le-a transmis Ministerului Finanțelor și lasă să se înțeleagă că acestea nu sunt puse în aplicare.
„Asta trebuie să facă ministrul de Finanțe. Am spus acest lucru. I-am arătat inclusiv când am venit. Din punctul meu de vedere, dați-mi să răspund de la Ministerul de Finanțe pentru a crea acest mecanism. Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat ”N” măsuri”, a declarat Florin Barbu.
Unul dintre principalele reproșuri ale ministrului Agriculturii vizează nivelul TVA pentru alimente. Barbu susține că taxa ar trebui redusă de la 11% la 9%, considerând că majorarea TVA a afectat puterea de cumpărare.
„Da, din punctul meu de vedere ar trebui scăzut și TVA-ul la alimente”, a spus Barbu, întrebat dacă susține o asemenea măsură.
Întrebat la ce nivel ar trebui redusă taxa, ministrul a răspuns: „Măcar la 9%, așa cum a fost înainte”.
Barbu susține că problema trebuie analizată de Ministerul Finanțelor, deoarece scăderea consumului afectează ulterior și industria alimentară și încasările statului.
„Că atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri. De ce creșterea economică nu mai este așa cum era acum un an de zile? Probabil din cauza creșterii taxelor, puterea de cumpărare a scăzut, colectarea este mai mică, pentru că nu avem un raport pe colectare”, a afirmat ministrul Agriculturii.
El îi cere lui Nazare să verifice dacă majorarea taxelor a dus efectiv la creșterea veniturilor bugetare.
„Dacă am crescut TVA-ul, dacă am crescut anumite taxe, să vedem cu cât au crescut taxele colectate la bugetul de stat. Sigur, știm că colectarea TVA-ului este foarte greoaie în România și evaziunea fiscală este foarte mare pe TVA”, a spus Barbu.
„Măsurile sunt propuse de mine la Finanțe”
Conflictul dintre cei doi miniștri apare și mai clar atunci când Barbu este întrebat de ce măsurile pe care le susține nu sunt aplicate de Ministerul Finanțelor.
„Dar sunt toate propuse de mine la Finanțe”, a răspuns ministrul Agriculturii.
Întrebat de ce nu sunt aplicate, Barbu a susținut că decizia trebuie să fie luată în Guvern, dar a insistat că mecanismele propuse de el sunt simple și ar putea reduce birocrația.
„Sigur că se va lua o decizie până la urmă în Guvernul României. Nu putem să mergem să plimbăm un TVA și să facem o birocrație. Păi, noi vrem să reducem bugetarii. Păi, dacă pe mine mă pui trimestrial să pun fermierii pe drumuri, să depună facturi, să depună către APIA și 800 de angajați muncesc pentru un mecanism simplu, care nu are impact la bugetul de stat? Ce să facem? Facem mai mult”, a declarat Florin Barbu.