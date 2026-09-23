Siegfried Mureșan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”

Siegfried Mureșan i-a răspuns miercuri Liei Olguța Vasilescu, după declarațiile făcute de primarul Craiovei la adresa sa.
Siegfried Mureșan i-a răspuns miercuri Liei Olguța Vasilescu, după declarațiile făcute de primarul Craiovei la adresa sa.
Premierul desemnat a criticat atacurile venite din partea PSD și a făcut referire la soțul acesteia, europarlamentarul Claudiu Manda, despre care a afirmat că se numără printre cei mai absenți membri ai Parlamentului European.
Replica lui Siegfried Mureșan
Întrebat despre declarațiile Liei Olguța Vasilescu privind numele său, Mureșan a răspuns că aceasta ar trebui să îi ceară soțului său să își desfășoare activitatea în Parlamentul European.
„Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu, în Parlamentul European”, a declarat Mureșan, referindu-se la Claudiu Manda. Premierul desemnat a susținut că europarlamentarul PSD nu se remarcă prin prezența la lucrările Parlamentului European și a folosit acest argument în disputa cu lidera social-democrată.
Mureșan cere PSD să îl critice pe teme politice
Siegfried Mureșan a afirmat că și-ar dori ca social-democrații să îi conteste candidatura și activitatea prin argumente legate de competență și program politic.
El a susținut că atacurile personale și afirmațiile pe care le consideră neadevărate nu reprezintă o dezbatere politică serioasă. „Mi-aș dori sincer ca Partidul Social-Democrat să mă combată cu chestiuni serioase”, a spus Mureșan.
De unde a pornit disputa
Lia Olguța Vasilescu îl criticase anterior pe Siegfried Mureșan după ce acesta fusese propus pentru funcția de premier. Primarul Craiovei afirmase că Mureșan nu ar cunoaște suficient realitățile din România și făcuse referire inclusiv la numele acestuia.
Replica vine în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern și al poziției PSD față de Cabinetul propus de Mureșan. Social-democrații au anunțat că nu vor susține actuala formulă guvernamentală, iar negocierile politice continuă în Parlament.