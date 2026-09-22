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Călin Georgescu, plasat sub control judiciar. Fostul candidat a părăsit Tribunalul în uralele numeroșilor susținători, fără a face declarații

Calin Georgescu ( Inquam photos/ George Călin)

Calin Georgescu ( Inquam photos/ George Călin)

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat22 sept. 2026, 16:11
Actualizat22 sept. 2026, 16:13

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins, marţi, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu şi au dispus plasarea fostului candidat la alegerile prezidenţiale sub control judiciar.Fostul candidat a părăsit Tribunalul în uralele numeroșilor susținători, fără a face declarații. Georgescu este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Judecătorii resping arestarea preventivă cerută de DIICOT

Cererea procurorilor DIICOT, care solicitau arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru o perioadă de 30 de zile, a fost respinsă marţi de magistraţii Tribunalului Bucureşti. În locul acestei măsuri, instanţa a decis plasarea fostului candidat la alegerile prezidenţiale sub control judiciar. Decizia a venit după ce Georgescu fusese reţinut anterior pentru 24 de ore şi prezentat marţi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Dosarul DIICOT: grup infracţional organizat şi înşelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în dosarul privind constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor DIICOT, ancheta vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

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