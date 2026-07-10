Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou punct critic. Iranul amenință,din nou, cu atacuri asupra Israelului

Publicat 10 iul. 2026, 19:20 Sursă Realitatea.Net

Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale din Iran, a emis o amenințare directă: dacă loviturile asupra infrastructurii iraniene continuă, Iranul va ataca Israelul. Teheranul acuză direct „regimul sionist” că dirijează și coordonează în culise campania militară relansată de Washington.

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