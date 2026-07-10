Vizită importantă a unei delegații americane în România. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut întâlniri cu oficialii SUA

O delegație americană de rang înalt s-a aflat în această săptămână în România pentru o serie de întâlniri cu principalii lideri ai statului. Vizita a inclus discuții cu președintele Nicușor Dan, cu premierul demis Ilie Bolojan și cu alți oficiali de la București, pe teme considerate esențiale pentru relația dintre cele două țări.

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