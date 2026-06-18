Politica· 2 min citire

Tribunalul Ilfov admite cererea taberei Veștea: liberalii care îl susțin pe premierul desemnat nu mai pot fi dați afară din PNL

Adrian Veștea

Adrian Veștea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 18 iun. 2026, 18:26

Tribunalul Ilfov a admis cererea taberei lui Adrian Veștea și a suspendat două decizii adoptate de Biroul Permanent al Partidului Național Liberal, potrivit informațiilor apărute joi.


Este vorba despre deciziile contestate de susținătorii lui Adrian Veștea în interiorul formațiunii. Prima dintre ele prevedea excluderea din partid a membrilor care ar accepta funcții în noul guvern fără acordul conducerii PNL.

A doua decizie viza parlamentarii partidului, cărora li se cerea să nu voteze învestirea noului cabinet.

Ambele decizii sunt suspendate în prezent, după ce susținătorii lui Veștea au formulat o sesizare la Tribunalul Ilfov, iar instanța a dat câștig de cauză acestora.

Decizia reprezintă o lovitură pentru conducerea actuală a PNL și deschide calea pentru ca parlamentarii și membrii partidului să acționeze fără teama sancțiunilor interne în privința noului guvern.

Solutia pe scurt: Admite cererea având ca obiect ordonanță președințială. Suspendă provizoriu executarea și efectele Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 22 din 15.06.2026 și ale Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situația exercitării căii de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.06.2026.

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