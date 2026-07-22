Kovesi anchetează o posibilă fraudă cu fonduri PNRR la spitalul condus de Thuma

Publicat 22 iul. 2026, 08:44 Sursă Realitatea PLUS

Laura Codruța Kovesi pune tunurile pe Consiliul Județean Ilfov. Parchetul European a făcut percheziții, conform surselor Realitatea PLUS, în cadrul unui dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu în privința unui proiect de 4 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere Laurei Codruța Kovesi, însă până la această oră nu a sosit niciun răspuns.

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