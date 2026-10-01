Sanatate· 1 min citire

Tumoră de 10 kg, extirpată din abdomenul unui bărbat la Brăila

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 1 oct. 2026, 10:05

Intervenție de maximă complexitate la Spitalul Județean de Urgență din Brăila.

Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila au reușit să extirpe o tumoră uriașă, de 30/25 cm și 10 kilograme, din abdomenul unui bărbat de 56 de ani.

Pacientul a fost internat pe 6 septembrie 2026, iar formațiunea ocupa în totalitate partea dreaptă a abdomenului, împingând ficatul, rinichiul drept și intestinele spre stânga. Intervenția, de o complexitate extremă, a fost realizată de echipa Secției Clinice Chirurgie Generală 1, după o pregătire preoperatorie riguroasă.

Evoluție favorabilă după operație

Datorită preciziei chirurgilor, tumora a fost îndepărtată complet. Evoluția postoperatorie a fost excelentă: pacientul a fost monitorizat două săptămâni și a fost externat recent, întorcându-se acasă la familie.

Reprezentanții spitalului au felicitat întreaga echipă medicală – chirurgi, anesteziști și asistente – pentru această victorie.

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