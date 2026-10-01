Tumoră de 10 kg, extirpată din abdomenul unui bărbat la Brăila

Intervenție de maximă complexitate la Spitalul Județean de Urgență din Brăila.
Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila au reușit să extirpe o tumoră uriașă, de 30/25 cm și 10 kilograme, din abdomenul unui bărbat de 56 de ani.
Pacientul a fost internat pe 6 septembrie 2026, iar formațiunea ocupa în totalitate partea dreaptă a abdomenului, împingând ficatul, rinichiul drept și intestinele spre stânga. Intervenția, de o complexitate extremă, a fost realizată de echipa Secției Clinice Chirurgie Generală 1, după o pregătire preoperatorie riguroasă.
Evoluție favorabilă după operație
Datorită preciziei chirurgilor, tumora a fost îndepărtată complet. Evoluția postoperatorie a fost excelentă: pacientul a fost monitorizat două săptămâni și a fost externat recent, întorcându-se acasă la familie.
Reprezentanții spitalului au felicitat întreaga echipă medicală – chirurgi, anesteziști și asistente – pentru această victorie.