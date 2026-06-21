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Alertă pe litoralul bulgăresc: înotul interzis pe o plajă din Varna după descoperirea unor bacterii periculoase

Plajă

Plajă

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat21 iun. 2026, 08:53
Actualizat21 iun. 2026, 08:55

Autoritățile sanitare din Bulgaria au instituit o interdicție temporară de înot pe una dintre plajele din Varna, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. Măsura a fost luată după ce analizele efectuate asupra apei mării au indicat prezența unor bacterii considerate periculoase pentru sănătate.

Specialiștii au constatat depășirea valorilor admise pentru anumite microorganisme, existând riscul apariției unor probleme de sănătate în rândul persoanelor care intră în contact cu apa contaminată. Din acest motiv, autoritățile au amplasat avertismente și au recomandat turiștilor să evite scăldatul până la remedierea situației.

Reprezentanții instituțiilor sanitare monitorizează în continuare calitatea apei și vor efectua noi teste în perioada următoare. Interdicția va fi ridicată doar după ce rezultatele analizelor vor confirma că apa este din nou sigură pentru înot.

Varna este una dintre cele mai frecventate stațiuni de pe litoralul bulgăresc de către români, mai ales în sezonul estival, datorită plajelor întinse și apropierii de granița cu România.

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