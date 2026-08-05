Nicolae Voiculeț: România nu are nevoie de o victorie politică. România are nevoie de o victorie națională

Nicolae Voiculeț transmite un apel la unitate și responsabilitate. Într-un moment marcat de neîncredere și fragmentare socială, artistul avertizează că cea mai mare criză este pierderea dialogului dintre români și cere clasei politice, economiei și societății să construiască împreună viitorul țării.
”Cea mai mare amenințare nu este sărăcia. Nu este inflația. Nu este datoria publică. Nu este nici măcar criza economică. Eu cred că cea mai mare amenințare apare atunci când o națiune își pierde capacitatea de a sta la aceeași masă și de a vorbi despre propriul viitor. Acolo începe adevărata criză.
România trăiește astăzi această dramă. Politicienii vorbesc unii despre alții. Antreprenorii vorbesc despre supraviețuire. Tinerii vorbesc despre plecare. Pensionarii vorbesc despre grija zilei de mâine. Instituțiile vorbesc fiecare pe limba lor. Dar aproape nimeni nu mai vorbește astăzi despre România.
O țară nu poate fi construită din conferințe de presă. Nu poate fi construită din sloganuri. Nu poate fi construită din acuzații reciproce. O țară se construiește atunci când oamenii care poartă responsabilitatea prezentului au curajul să privească împreună spre viitor. România are nevoie de mai puțină vanitate și de mai multă responsabilitate. Mai puține declarații și mai multe soluții. Mai puține orgolii și mai mult dialog.
Nu este un semn de slăbiciune să te așezi la aceeași masă cu cel care gândește diferit. Este cel mai înalt semn de maturitate politică și civică. Marile națiuni nu au devenit puternice pentru că au eliminat diferențele dintre oameni. Au devenit puternice pentru că au învățat să transforme diferențele în proiecte comune. România are oameni inteligenți. Are antreprenori care creează valoare. Are profesori care formează generații. Are cercetători, economiști și medici. Are artiști. Are muncitori. Are tineri care încă mai cred în această țară.
Problema nu este lipsa competenței. Problema este că toate aceste energii nu sunt aduse împreună în jurul unui obiectiv comun. Nu putem cere oamenilor să creadă în viitorul României dacă cei care au puterea de a-l construi refuză să vorbească unii cu alții.
Nu putem cere investiții fără stabilitate. Nu putem cere stabilitate fără încredere. Nu putem cere încredere fără dialog. Nu putem avea dialog atât timp cât fiecare își apără doar propriul interes, uitând că există un interes mai mare decât toate: interesul național.
Trebuie să se arate mai multă încredere, mai multă solidaritate și responsabilitate din partea întregii clase politice. Istoria nu îi va întreba pe liderii de astăzi câte alegeri au câștigat. Îi va întreba dacă au avut curajul să se ridice deasupra intereselor de partid atunci când România avea cea mai mare nevoie de ei. A sosit timpul ca politica să asculte economia. Economia să asculte societatea. Iar societatea să își recapete încrederea că vocea ei contează. Nu pentru a renunța la diferențele de opinii, ci pentru a demonstra că există ceva mai important decât ele: viitorul României.
Există un adevăr pe care niciun partid și nicio ideologie nu îl pot schimba: o țară nu se salvează prin confruntare permanentă. O țară se salvează atunci când oamenii care au responsabilitatea destinului ei aleg să construiască împreună. România în acest moment nu are nevoie de victorii politice. România are nevoie de o victorie națională.”
Nicolae Voiculeț