Asistentă medicală din Brăila, cercetată pentru sustragerea de medicamente opioide

Conducerea Spitalului Județean din Brăila a demis o asistentă medicală, în vârstă de 54 de ani, suspectată că a sustras medicamente cu regim special timp de mai mulți ani. Perchezițiile efectuate la domiciliul acesteia au scos la iveală cantități mari de opioide.
Asistenta medicală lucra de peste două decenii la secția de chirurgie vasculară a Spitalului Județean din Brăila. Femeia este cercetată pentru sustragerea de medicamente. Faptele au fost sesizate de conducerea unității în luna ianuarie 2026, când s-a constatat că stocurile fizice nu corespundeau cu cele înregistrate în documentele oficiale.
Un audit efectuat ulterior a stabilit că medicamentele lipseau din farmacia spitalului și de pe secție. Poliția a fost informată în aceeași perioadă, iar asistenta a fost monitorizată timp de nouă luni.
La 30 septembrie 2026, anchetatorii au efectuat percheziții la locuința suspectei. În timpul operațiunii au fost identificate cantități importante de medicamente opioide, depozitate în saci și pungi de mari dimensiuni. Printre obiectele confiscate se numărau și pungi pe care erau trecute numele unor pacienți internați în spitalul brăilean.
Asistenta a fost cercetată de o comisie de anchetă disciplinară, iar contractul său de muncă a fost reziliat. Ultima zi lucrătoare a fost vineri, 9 octombrie 2026. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor privind furturile din unitatea medicală.