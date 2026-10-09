Asistentă medicală din Brăila, cercetată pentru sustragerea de medicamente opioide

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 15:08

Conducerea Spitalului Județean din Brăila a demis o asistentă medicală, în vârstă de 54 de ani, suspectată că a sustras medicamente cu regim special timp de mai mulți ani. Perchezițiile efectuate la domiciliul acesteia au scos la iveală cantități mari de opioide.

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