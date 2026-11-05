Atac armat la un complex bancar din Florida! O femeie a fost ucisă, iar atacatorul a fost împușcat mortal
Atac armat mortal în SUA
Atac armat la sediul Citibank din Florida. O femeie a fost ucisă, atacatorul a fost împușcat mortal de un agent de pază, iar alte patru persoane au fost rănite.
Un atac armat produs miercuri, 4 noiembrie, la un complex de birouri Citibank din apropierea orașului Tampa, Florida, s-a încheiat cu două persoane decedate: o angajată a băncii și atacatorul. Bărbatul a deschis focul asupra unei femei, după care a fost confruntat de un agent de securitate înarmat, care l-a împușcat mortal. Alte patru persoane au ajuns la spital cu răni care nu le pun viața în pericol.
Momente de panică într-un complex de birouri din Florida, Statele Unite, unde un bărbat înarmat a deschis focul asupra persoanelor aflate în incinta sediului Citibank din zona Tampa. În urma atacului, o femeie și-a pierdut viața, iar agresorul a fost ucis de un agent de pază care a intervenit pentru oprirea acestuia.
Incidentul s-a produs în jurul prânzului, la complexul Sabal Center, situat în zona Brandon, lângă Tampa. Potrivit autorităților, atacatorul a intrat cu mașina printr-o zonă împrejmuită a complexului, a ajuns într-un spațiu exterior destinat servirii mesei și a coborât înarmat cu o pușcă.
Bărbatul a tras asupra unei femei care se afla în apropierea meselor de exterior. Victima a murit la fața locului, iar atacatorul și-a continuat deplasarea către interiorul clădirii.
Agentul de securitate l-a confruntat pe atacator și l-a împușcat mortal
După ce a deschis focul în exterior, agresorul a ajuns în cantina complexului de birouri, unde a fost întâmpinat de un agent de securitate înarmat.
Cei doi au făcut schimb de focuri, iar agentul a reușit să îl împuște pe atacator. Bărbatul a fost transportat la spital, însă medicii au constatat decesul acestuia la scurt timp după sosire.
Reprezentanții biroului șerifului din comitatul Hillsborough au apreciat intervenția agentului de pază, subliniind că acțiunea sa a împiedicat producerea unor noi victime.
Anchetatorii nu au stabilit deocamdată motivul atacului și nici dacă agresorul o cunoștea pe femeia ucisă.
Patru persoane au fost transportate la spital
Atacul armat a provocat panică în rândul angajaților aflați în complex. Aproximativ 3.200 de persoane se aflau în incinta campusului în momentul producerii incidentului.
Alte patru persoane au fost transportate la spital cu răni care nu le pun viața în pericol. Autoritățile nu au precizat inițial dacă acestea au fost împușcate sau dacă au fost rănite în urma impactului produs de autoturismul atacatorului.
Polițiștii au intervenit în număr mare, iar primele echipaje ale biroului șerifului au ajuns la fața locului la aproximativ un minut după primirea apelurilor de urgență.
Peste 360 de agenți au participat la operațiunea de securizare și verificare a clădirilor. Angajații au fost evacuați sau adăpostiți în spații securizate până când autoritățile au confirmat că pericolul a fost eliminat.
Citibank anunță măsuri suplimentare de securitate
Conducerea Citibank a transmis un mesaj angajaților după tragedia din Florida, exprimându-și regretul pentru moartea colegei lor și solidaritatea cu persoanele afectate de atac.
Directorul general al companiei, Jane Fraser, a anunțat că instituția colaborează cu autoritățile pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Totodată, conducerea băncii a precizat că sediul din Tampa este securizat și că vor fi luate măsuri suplimentare de protecție și în alte locații ale companiei, acolo unde situația o impune.
Ancheta este coordonată de Biroul Șerifului din comitatul Hillsborough. Identitatea atacatorului și motivul exact al atacului nu fuseseră făcute publice în primele comunicări oficiale.
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